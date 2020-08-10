 

Распространителям слухов о романе Гордона и Барановской адвокат посоветовала смотреть «Санта-Барбару»

10.08.2020, 13:09, Разное

Юридический представитель телеведущего Александра Гордона Жанна Маргулис прокомментировала его возможный роман с Юлией Барановской. Все слухи она назвала «Санта-Барбарой», а их распространителям она посоветовала посмотреть «мыльные» сериалы.
По словам адвоката, она вместе с коллегой Денисом Красовитовым вынуждена сохранять тайну по делу о разводе Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой, поэтому СМИ вынуждены проявлять фантазию, но их неосведомленность поражает юристов. Искажая действительность, они только подогревают интерес у читателей к разводу двух людей.

Кроме того, у Жанны Маргулис возникло ощущение, что существует некое «спецподразделение» журналистов с особо скудной фантазией. Адвокат порекомендовала им к просмотру такие сериалы, как «Богатые тоже плачут» и «Моя вторая мама», чтобы расширить свои познания для создания более захватывающих сюжетов. Стоит напомнить, что ранее СМИ написали, будто Гордон разводится из-за романа с Юлией Барановской.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

09.08 / В Саратовской области найдено тело пропавшего рыбака

21.07 / На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

14.07 / Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

27.07 / Скандалы: «Это полный фейспалм»

31.07 / Африка близко

24.06 / Учёные: С помощью пота можно определить состояние здоровья человека

02.08 / Извинений недостаточно: шоу Эллен Дедженерес под угрозой закрытия из-за обвинений в расизме и буллинге

24.06 / Данила Козловский выложил фотографию с дочерью

01.08 / Как изменится отдых в Турции после пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска