Распространителям слухов о романе Гордона и Барановской адвокат посоветовала смотреть «Санта-Барбару»

10.08.2020, 13:09, Разное

Юридический представитель телеведущего Александра Гордона Жанна Маргулис прокомментировала его возможный роман с Юлией Барановской. Все слухи она назвала «Санта-Барбарой», а их распространителям она посоветовала посмотреть «мыльные» сериалы.

По словам адвоката, она вместе с коллегой Денисом Красовитовым вынуждена сохранять тайну по делу о разводе Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой, поэтому СМИ вынуждены проявлять фантазию, но их неосведомленность поражает юристов. Искажая действительность, они только подогревают интерес у читателей к разводу двух людей.

Кроме того, у Жанны Маргулис возникло ощущение, что существует некое «спецподразделение» журналистов с особо скудной фантазией. Адвокат порекомендовала им к просмотру такие сериалы, как «Богатые тоже плачут» и «Моя вторая мама», чтобы расширить свои познания для создания более захватывающих сюжетов. Стоит напомнить, что ранее СМИ написали, будто Гордон разводится из-за романа с Юлией Барановской.