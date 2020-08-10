Стартовал новый этап конкурса для школьников «Большая перемена»

10.08.2020, 13:08, Новости дня

Неделя акции #МыВместе стартовала в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», сообщили организаторы.

Конкурсантам вместе с экспертами в сфере волонтерства, науки, искусства и журналистики предстоит разработать проекты участия школьников в добровольческом движении страны, передает РАПСИ.

Участники объединятся в рабочие группы по девяти вызовам конкурса и предложат свое видение того, как должны выглядеть волонтерские проекты детей и подростков в современном мире.

«На протяжении всего времени проведения конкурса ребята дистанционно принимали активное участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». Участники «Большой перемены» хорошо знакомы с волонтерскими практиками, так как это одно из ключевых направлений конкурса. Поэтому мы предложили школьникам подумать и разработать волонтерские проекты в разных сферах, которые могут быть реализованы детьми и подростками по всей стране», – сказала координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Неделю откроет онлайн-лекторий «Мы вместе: как это работает и что это такое», который проведет заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова. В свою очередь президент благотворительного фонда «Река детства» Ольга Поздеева расскажет школьникам, как спроектировать движение для детей.

Во вторник, 11 августа, в рамках онлайн-лектория от руководителя центра мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров Надежды Колодько «Мы вместе: наследие добрых дел» школьники узнают о самых важных событиях акции взаимопомощи, которая стартовала весной этого года во время пандемии коронавируса и объединила сотни тысяч добровольцев по всей стране.

С 12 по 14 августа в сообществе пройдут девять проектировочных сессий по каждому из вызовов конкурса, которые проведут эксперты недели. Защитить свои проекты участникам конкурса предстоит в субботу, 15 августа. А в воскресенье, 16 августа, состоится телемост с самыми активными участниками проектировочной недели конкурса. Лучшие идеи по организации волонтерских проектов будут реализованы в рамках акции «Мы вместе».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 млн школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).