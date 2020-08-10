Германия решила обсудить в рамках ЕС реакцию на выборы в Белоруссии

10.08.2020, 12:53, Новости дня

Берлин планирует обсуждать в рамках Евросоюза общую реакцию на выборы в Белоруссии, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«В рамках ЕС будут проведены обсуждения, как Европа отреагирует на это (выборы в Белоруссии) соразмерно и сообща. Мы совместно с нашими европейскими партнерами призвали перед выборами провести их свободно и честно. Правительство ФРГ призывает политическое руководство страны обеспечить людям в Белоруссии их право на свободу собрания, слова и информации», – сообщил Зайберт, передает РИА «Новости».

По его словам, «очевидно, что на президентских выборах там (в Белоруссии) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов». «С нашей точки зрения, это неприемлемо», – сообщил он

При этом Зайберт не стал отвечать на вопрос, признают ли в Германии итоги выборов в Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.