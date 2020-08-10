 

СК обвинил троих полицейских в вымогательстве за подброшенные наркотики

10.08.2020, 12:48, Новости дня

Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД РФ по району Арбат города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений… «превышение должностных полномочий», «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. Как отметила Иванова, они «в ходе досмотра одного из мужчин подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство».

«Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения», – добавила она.

Отмечается, после этого полицейские потребовали от потерпевших 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.

Сообщается, что потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУ СК по столице.

«В короткие сроки были установлены и задержаны трое сотрудников ОР ППСМ ОМВД по району Арбат городу Москвы. В ходе следственных действий обвиняемые признали свою вину. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключила Иванова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Глава ДУМ РФ поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

21.07 / Установлены причины затопления пермского отеля кипятком

20.07 / В РФ предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютой

15.07 / Операцию по подъему танкера Delfi планируют завершить до 1 августа

05.07 / “Мир воюет технологиями”. Командующий Военно-морскими силами Украины назвал приоритеты ВМС

10.07 / Врачи в Коми получат местную надбавку за работу с COVID-инфицированными

10.07 / “Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”

22.07 / Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

20.07 / Разрешение кризиса в “зеленой” энергетике остается за президентом – глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

05.07 / Лег покурить и заснул. Предполагаемый виновник поджога пятиэтажки в Новой Каховке задержан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска