СК обвинил троих полицейских в вымогательстве за подброшенные наркотики

10.08.2020, 12:48, Новости дня

Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД РФ по району Арбат города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений… «превышение должностных полномочий», «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. Как отметила Иванова, они «в ходе досмотра одного из мужчин подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство».

«Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения», – добавила она.

Отмечается, после этого полицейские потребовали от потерпевших 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.

Сообщается, что потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУ СК по столице.

«В короткие сроки были установлены и задержаны трое сотрудников ОР ППСМ ОМВД по району Арбат городу Москвы. В ходе следственных действий обвиняемые признали свою вину. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключила Иванова.