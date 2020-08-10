Лукашенко заявил о причастности к беспорядкам России, Украины, Польши и Чехии

10.08.2020, 12:48, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске в ночь на понедельник акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

«Пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из РФ определенный приток людей», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Также, по его словам, к акциям протеста причастна Чехия. «По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти», – сообщил Лукашенко.

В то же время он уверен, что эти приезжие не лезут сами на штыки. «Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили – они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти», – сообщил Лукашенко.

По его словам «кукловоды» считают, что «Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть».

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали», – сообщил Лукашенко.

При этом белорусский президент выразил мнение, что организаторов акций протеста получилось «не то, что хотелось». «Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят», – сообщил глава государства.

«Если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам – ОМОНовцам – они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы», – сообщил Лукашенко.

По его словам, ранения получили «около 25 ребят из ОМОНа». «Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», – добавил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в понедельник 200-300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком. «Пришлось пограничникам вмешаться – там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти», – сказал глава государства.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.