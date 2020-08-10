 

Захарова осадила Зеленского, дающего советы Белоруссии

10.08.2020, 12:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, вступившегося за белорусов после митингов в Минске. Дипломат подчеркнула, что Белоруссия «разберется сама, как ей жить».

Зеленский отмечал, что «любая легитимность происходит исключительно от социального доверия», а «сомнения в таких масштабах – прямая дорога к насилию». 

На своей странице в Facebook Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной». 

«Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить», – написала дипломат.

По ее словам, украинские политики «с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны» не могут что-либо советовать Белоруссии.

СМИ: «Зеленский высказал мнение, что жители Белоруссии пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. «Как…

Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 10 августа 2020 г.

Ранее Зеленский, комментируя беспорядки в Белоруссии по итогам выборов президента, призвал граждан республики к диалогу, толерантности и отказу от уличного насилия.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.



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