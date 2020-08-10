Российские журналисты потребовали от Лукашенко немедленно освободить Семена Пегова

10.08.2020, 12:30, Новости дня

Сотрудники российских СМИ потребовали от президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске в ночь на понедельник.

Одним из первых о задержании Пегова сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он также опубликовал видео, на котором журналиста тащат за руки по асфальту. Судя по видео, Пегов находился без сознания.

По данным Daily Storm, Пегов находился ночью в камере с корреспондентами Daily Storm Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, но потом его вывели. Военкору пригрозили избиением, где он сейчас, никто не знает.

Российские журналисты начали в Сети компанию за освобождение коллеги.

«Белорусский ОМОН избил Семена Пегова!!! Лукашенко должен немедленно разобраться и власти Белоруссии обязаны выяснить и рассказать, что с Семеном!!!», – написал медиаменеджер Арам Габрелянов.

Его поддержала главред RT Маргарита Симоньян. «Я обращаюсь к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту Лукашенко. В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать – еще и так жестко – журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова! Прямо сейчас мы должны знать, где находится наш коллега Семен, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь», – написала она.

Симоньян также потребовала освободить стрингеров Ruptly, освещавших события в Минске.

Отпустить Пегова призвал и журналист ВГТРК Андрей Медведев. «Брат, товарищ, геройский Семен Пегов задержан в Минске. Каким-то самым уродским, гнусным образом. Посольство, МИД, обязательно должны сделать все, чтобы нашего коллегу немедленно отпустили. И остальных российских журналистов, задержанных накануне, тоже. Быть репортером не преступление. Даже если кому-то не нравится, что ты говоришь, и как ты думаешь», – написал Медведев.

Редакция Daily Storm также присоединилась к призыву освободить российских журналистов, задержанных в Белоруссии. «Нашим сотрудникам и их коллегам из других изданий очень нужна поддержка», – написали журналисты.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.