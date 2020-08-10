В России приступили к производству гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96

10.08.2020, 12:30, Разное

В РФ начали серийно производить гражданскую версию крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96-МЦ 567 калибра 12,7 миллиметра. В холдинге Госкорпорации Ростех «Высокоточные комплексы» результаты испытаний винтовки были признаны успешными.

Поскольку основные работы по созданию гражданской версии ОСВ-96-МЦ 567 подошли к концу еще в прошлом году холдинг успел выпустить первую партию серийных образцов. Новую версию снайперской винтовки планируют использовать в тех регионах, где ведется разработка полезных ископаемых, геологоразведка и прокладка трубопроводов.

Российская снайперская винтовка ОСВ-96 относится к разряду крупнокалиберного оружия. Поэтому она способна поражать не только живую силу, но и вражескую технику. При этом действует она на дальних расстояниях. Ее патрон с параметрами 12,7х107 мм могут использовать некоторые пулеметы. Прицельная дальность составляет 1800 метров. Снайперская винтовка находится на вооружении подразделений ФСБ и МВД.