«Нормальные люди по ночам спят»: белорусская милиция объяснила избиения после голосования

10.08.2020, 12:25, Разное

В пресс-службе ГУМВД Мингорисполкома объяснили, почему милиционеры и спецназ избивали людей в ночь с 9 на 10 августа, сразу после окончания голосования на президентских выборах. По словам секретаря Людмилы Маковецкой, следует в первую очередь задаться вопросом, что прохожие делали на улице в такое позднее время.

«Сейчас говорят, что вот, налетели, задели там случайно кого-то, видео фейковые распространяют. Знаете, это вот наверное не открытие ни для кого будет, но нормальные люди по ночам спят. Поэтому надо не к милиции с глупостями этими идти, а спросить у этих людей, что они вообще делали на улице в такое время», – сказала она.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении пострадавших к административной ответственности.