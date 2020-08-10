В Подмосковье мужчина выпрыгнул из горящего дома и погиб

10.08.2020, 12:23, Разное

В частном доме в деревне Бершово в Чехове произошел пожар, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В момент возникновения возгорания внутри находились пятеро взрослых и четверо детей.

Спасаясь из огня, один из мужчин взял ребенка на руки и попытался покинуть дом через окно на втором этаже. От полученных травм он скончался на месте. Остальные взрослые получили незначительные ушибы. Дети пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.