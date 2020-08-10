 

Глава минюста Ливана подала в отставку

10.08.2020, 12:16, Новости дня

Министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем подала в отставку, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Накануне о решении покинуть свой пост заявили министр информации страны Маналь Абдель Самад, а также министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар, передает ТАСС.

Напомним, в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих. 



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