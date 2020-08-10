 

При возгорании цистерны с газом в Волгограде пострадали четыре человека

10.08.2020, 12:16, Новости дня

Четыре человека пострадали при возгорании цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Кареты скорой помощи прибыли на место вызова оперативно, четверо пострадавших направлены в 25-ю больницу. После обследования в больнице будет принято решение о состоянии и необходимости госпитализации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«В 11.40 (мск) 10 августа поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоград, Тракторозаводский район, проспект Ленина, дом 124а. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По прибытию на место первого подразделения установлено, что происходит горение цистерны с газом, в связи с чем объявлен второй номер сложности», – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что группировка спасателей будет увеличена, дальнейшая информация уточняется.



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