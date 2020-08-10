 

Мнение: Ночь

10.08.2020, 12:10, Разное

Вчера ночью народ в Белоруссии предсказуемо вышел на улицы. Не только в Минске, а по всей стране. Итоги выборов все еще не объявлены, но уже понятно, что они выглядят несусветными. Задержка с объявлением итогов (их перенесли на утро) вызвана, похоже, весьма неординарной причиной – официальная явка существенно превышает 100%, что неудивительно – нарисованные 40% досрочного голосования плюс массовый наплыв народа на участки вчера привели к конфузу. Теперь нужно перерисовывать уже нарисованные цифры, подгонять к предварительно объявленному результату и хоть как-то стыковать с элементарной логикой.

Каратели вели себя в лучших традициях зондеркоманд. Такое впечатление, что вернулась оккупация. На легитимную победу и всенародное воодушевление происходящее мало похоже. Впрочем, Лукашенко действительно пошел ва-банк, его перестала интересовать никому не нужная легитимность, его задача – удержать власть. Как- вопрос несущественный.

80 процентов – откровенно фейковый результат. Даже для диктатуры. Лукашенко перестал соблюдать нормы приличия, которые хоть как-то, но пытаются удерживать даже в откровенных персоналистских автократиях. Даже Путин не рискует совсем уж откровенно "гнать пургу", хотя, конечно, что будет в 24 году, никому неизвестно. Очень может быть, что то, что происходит сегодня в Белоруссии, повторится и у нас – ситуация вполне зеркальная.

Получить 80 процентов на выборах можно в двух случаях – если у тебя есть крайне значимый результат предыдущего правления или ты имеешь абсолютно легитимную и поддерживаемую народом программу будущих действий, причем жизненно важную и необходимую. У Лукашенко нет ни того, ни другого. Что и вынуждает делать вывод о фальшивке.

Пока противостояние народа и карателей завершилось вничью. Люди разошлись. Однако вряд ли все закончилось. Теперь вопрос с признанием этих выборов за рубежом. На фоне масштабнейшего насилия с признанием будет явно туго.

Источник: Эль Мюрид



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