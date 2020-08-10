 

Опекунам упростили получение социальной поддержки

10.08.2020, 12:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами. По его словам, все данные будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания.

«Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны, речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью», – передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что «раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно».

«До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания», – сказал председатель правительства.

Напомним, в июле россиянам решили упростить выдачу субсидий по ЖКХ.



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