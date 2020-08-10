Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз

10.08.2020, 12:06, Разное

О том, что российский исполнитель, известный общественности по хитам “Черный кот” и “Московский бит”, вновь стал отцом, вчера сообщило несколько изданий, а после эту новость подтвердил и сам музыкант. В Instagram Валерий Сюткин выложил снимок с супругой Виолой и подписал его:

Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь! С днем рождения, СЫН!

Виола Сюткина

Виола выложила у себя в блоге тот же снимок и написала:

Второй счастливый день в моей жизни! Добро пожаловать в этот мир, наш сынок!

Поскольку Валерий и Виола тщательно скрывали беременность, новость о прибавлении в семействе Сюткиных для многих стала приятным сюрпризом. При этом о том, что Сюткин вновь хочет стать отцом, он говорил и ранее. Например, еще в начале 2020 года он публично признался в таком желании:

Желаю себе ребенка в этом году. Мне неважно, мальчик родится или девочка, буду рад любому. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!

Валерий с новорожденным сыном

Имени ребенка пара пока не раскрывает. Мы также напоминаем, что Валерий Сюткин воспитывает еще троих детей. От первого брака у музыканта есть 40-летняя дочь Елена, которая в 2014 году родила девочку Василису. От второго брака – 33-летний сын Максим. И наконец в браке с Виолой Валерий воспитывает 26-летнюю дочь Виолу. Последняя уже, кстати, также поприветствовала появление на свет младшего брата:

У нас большой праздник! Сюткинs + 1! Спасибо мамочке – наконец-то пришла пора мне примерить на себя роль старшей сестры. А папа теперь все время будет напевать мою любимую песню Михаила Боярского “Спасибо, родная”.

Валерий с супругой Виолой и младшей дочерью Виолой