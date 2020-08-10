 

Мнение: Зоны ответственности спасательных команд в Бейруте

10.08.2020, 12:01, Разное

Зоны ответственности работы спасательных команд в разрушенном порте Бейрута.
России и Франции достались куски территории вокруг полуразрушенного элеватора и эпицентра взрыва.

Видео взрыва в 4k. Тут особенно хорошо видна серия небольших взрывов перед финальной детонацией.

Эпицентр взрыва – вид с беспилотника.

О работе российских спасателей в Бейруте. Поиски выживших вчера официально были прекращены.

Стоит также отметить, что попытки по быстрому сковырнуть правительство после взрыва пока что успехом не увенчались. Армия Ливана смогла помочь полиции подавить протесты (а они были куда как более жесткие, нежели ночная буза в Минске). Но разумеется, политическая стабильность Ливану только снится и даже досрочные выборы вряд ли это изменят.

Источник: Colonel Cassad



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