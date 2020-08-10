Военкор Семен Пегов задержан в Минске

10.08.2020, 11:53, Новости дня

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео задержания в Минске своего коллеги, автора проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова.

«На этом видео зафиксировано задержание моего друга и брата, журналиста Семена Пегова, (автора проекта WarGonzo). Его тащат за руки по земле. С ночи о нем ничего неизвестно. Телефон его недоступен», – написал в Telegram Коц.

Ранее руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.