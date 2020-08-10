 

В Южной Корее создадут собственную систему ПРО для защиты от КНДР

10.08.2020, 11:03, Разное

В целях защиты от ракет КНДР в Южной Корее создадут национальную систему ПВО-ПРО, похожую на израильский «Железный купол». К разработке нового вооружения военная промышленность приступит в ближайшие пять лет, на это планируют выделить не менее 253 млрд долларов, а развертывание системы должно начаться в конце 2020-х годов или в начале 2030-х.
Новейшая система противовоздушной обороны будет сформирована из нескольких элементов. Так, министерство обороны планирует приобрести легкий авианосец для ВМС Южной Кореи. Официальные процедуры по реализации данного вопроса начнутся уже в 2021 году. Также, Южная Корея рассчитывает создать до 2025 года собственный истребитель пятого поколения KF-X.

Кроме того, в состав новой системы противовоздушной обороны войдут две подводные лодки водоизмещением 3,6 тыс. и 4 тыс. тонн. Флот ВМС Южной Кореи планируют оснастить ракетами «воздух-корабль», наземная техника получит в распоряжение ракеты «воздух-земля». Все это намерены создать для сдерживания Северной Кореи.



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