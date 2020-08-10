Оппозиция в Беларуси не признает официальные результаты выборов президента

10.08.2020, 11:50, Новости дня

Светлана Тихановская, оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси, заявила в понедельник, что не признает опубликованные Центризбиркомом страны предварительные результаты голосования.

«Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», – сказала она в понедельник журналистам, как передает агентство ТАСС.

Светлана Тихановская также заявила, что не собирается покидать страну и выступает за мирные перемены в Беларуси. Глава штаба Тихановской Мария Колесникова сообщила, что оппозиция готова к долговременному протесту.

Ранее представители штаба Светланы Тихановской заявили, что, по их сведениям, за их кандидата отдали голоса от 70 до 90 процентов избирателей, принявших участие в выборах.

Радио Свобода также сообщало, что альтернативный подсчет, который велся на организованной активистами интернет-платформе «Голос», дал результат около 80% голосов за Светлану Тихановскую.

Официальные предварительные результаты в понедельник огласила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина: согласно им, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую – 9,9% избирателей.

Тем временем правозащитники заявляют об одном погибшем и десятках пострадавших во время ночных протестов в Минске. По данным правозащитного центра «Весна», скончался человек, который в центре белорусской столицы был сбит автозаком. МВД Беларуси опровергает гибель протестующего.

При этом медицинские чиновники и медработники в Беларуси, как сообщает агентство «Интерфакс», отказываются разглашать данные о количестве пострадавших.

В министерстве здравоохранения Беларуси агентству заявили, что не владеют информацией о пострадавших в результате уличных столкновений в Минске 9-10 августа, и «этот вопрос находится на контроле в МВД», где «готовят заявление о пострадавших».

В больнице скорой медицинской помощи Минска «Интерфаксу» также отказались сообщить о количестве поступивших к ним пациентов, пострадавших на акции протеста.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с письмом к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Беларуси.

«После президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Европейский Союз рассмотрел этот вопрос» – говорится в сообщении на интернет-портале правительства Польши.