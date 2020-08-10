Гонконгский медиамагнат Джимми Лай арестован по закону о нацбезопасности

10.08.2020, 11:50, Новости дня

ГОНКОНГ – Гонконгский медиамагнат Джимми Лай арестован по обвинению в сговоре с иностранными силами в соответствии с новым законом о национальной безопасности, сообщил в Твиттере его главный помощник. На данный момент это самый громкий арест на основании недавно принятого закона.

Лай является одним из самых видных демократических активистов в Гонконге и ярым критиком Пекина, который 30 июня ввел в действие новый радикальный закон для Гонконга, вызвавший критику со стороны западных стран.

Новый закон карает все, что Китай считает подрывной и сепаратистской деятельностью, терроризмом и сговором с иностранными силами. Максимальным наказанием является пожизненное заключение.

Критики утверждают, что он попирает свободы в полуавтономном городе, в то время как сторонники считают, что он принесет стабильность после длительных продемократических протестов в прошлом году.

«Прямо сейчас Джимми Лай подвергается аресту за сговор с иностранными державами», – сообщил в ночь на понедельник Марк Саймон, высокопоставленный руководитель медиакомпании Next Digital, которая издает местный таблоид Apple Daily.

Полиция пока не выступила с комментариями.

Apple Daily сообщил, что Лай был увезен из своего дома в районе Хо Ман Тин рано утром в понедельник. Газета утверждает, что один из сыновей Лая, Иан, также был арестован.

Ожидается, что еще около десятка людей будут арестованы в понедельник, сообщила местная газета South China Morning Post без ссылки на источники.

Ранее в этом году Лай, вместе с другими ведущими активистами, подвергался аресту по обвинениям в незаконном собрании, связанным с прошлогодними протестами.

В интервью Reuters в мае Лай обещал оставаться в Гонконге и продолжать борьбу за демократию, хотя и предполагал, что может пострадать от нового закона.

До понедельника в соответствии с новым законом были арестованы 15 человек. Из них четыре человека, в возрасте от 16 до 21 года, были арестованы за сообщения в социальных сетях.

Новый закон вызвал шок в Гонконге, затронув многие аспекты жизни города. Активисты распустили свои организации, а некоторые вообще покинули город.

Определенные лозунги были объявлены незаконными, некоторые песни и действия, включая формирование живых цепей, были запрещены в школах, из публичных библиотек были изъяты некоторые книги.

США в пятницу ввели санкции против главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам, нынешнего и бывшего начальников полиции территории, а также других высокопоставленных чиновников. Вашингтон объяснил это их причастностью к ограничению свобод в Гонконге.

Высшее представительство Пекина в Гонконге назвало санкции «клоунадой».

Пекин и правительство Гонконга заявляли, что закон не отразится на правах и свободах, и что он нужен для того, чтобы закрыть лазейки в системе безопасности. Они утверждали, что он будет направлен только против небольшого числа «смутьянов».