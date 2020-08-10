Мнение: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

10.08.2020, 11:48, Разное

Трамп выполнил свое обещание и ввел санкции против популярной социальной платформы TikTok. На повестке дня теперь стоит перспектива полного запрета онлайн-сервиса в США, если тот в течение 45 дней не будет куплен какой-нибудь американской компанией. В качестве возможных покупателей называют Microsoft и Twitter.

Обычно скандал вокруг TikTok рассматривают – и вполне обоснованно – в рамках антикитайского курса Вашингтона и всего американо-китайского противостояния.

При этом, по-своему, история с TikTok даже более интересна и показательна, чем та, что параллельно развивается вокруг Huawei.

В том, что касается Huawei, дело, в первую очередь, в новейших технологиях так таковых, поскольку китайская корпорация лидирует в теме 5G. Для американцев это, конечно, неприятно, но все-таки не является чем-то уникальным и ранее невиданным – отставание от геополитического противника по некоторым вопросам технологической конкуренции у них бывало и раньше. Достаточно вспомнить космическую гонку с СССР.

Безусловно, современный мир привнес в этот процесс новые аспекты, в частности, принципиально значимым фактором является то, что китайцы нахально вторгаются в регионы, которые американцы считают безоговорочно своей вотчиной. Но все-таки тема 5G пока относится в большей степени к политико-деловой сфере, где серьезные люди в дорогих костюмах в тиши высоких кабинетов решают судьбы мира.

TikTok же про другое. Это прямое покорение широкой аудитории через отрасль развлечений. Причем, что особенно важно, речь о молодом и совсем юном поколении: семидесяти процентам пользователей приложения от 16 до 24 лет.

Пекинская компания ByteDance попала точно в запрос очень специфической аудитории, чьи интересы, потребности и предпочтения во многом являются терра инкогнита для бизнеса и политики. А ведь через несколько считанных лет ее представители станут самой активной и очень значимой частью общества – и как граждане, и как потребители. Китайские разработчики справились с чрезвычайно сложной задачей, в решение которой западным бизнесом вливаются колоссальные суммы.

В определенном смысле успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам действительно не было равных больше века.

А уж в эпоху интернета их доминирование стало и вовсе безоговорочным. Google, Facebook, Twitter и прочие американские ресурсы стали самыми важными источниками информации, сервисами для коммуникации и просто способом проводить время для почти всех стран планеты.

Исключений из этого списка очень и очень мало. Россия, кстати, с доминированием на нашем рынке отечественных компаний и ресурсов – от Яндекса до Одноклассников и ВКонтакте – входит в этот короткий перечень.

Но до недавнего времени подобные исключения только подтверждали правило. Подразумевалось, да и проговаривалось прямо, что любые местные онлайн-продукты имеют преимущество перед глобально доминирующими только в двух случаях: при жестких законодательных ограничениях в соответствующих странах (как в том же Китае) и когда они ориентированы на специфический национальный рынок с его уникальными культурными особенностями.

Но Соединенные Штаты были уверены, что только им принадлежит монополия создавать продукты массовой культуры, которые способны влиять на умы и сердца значительной части человечества как такового – вне зависимости от цвета кожи, места жительства и политических убеждений. Причем понятно, почему там возникло подобное убеждение – потому что так оно и было на протяжении весьма долгого времени.

Америка десятилетиями создавала это самое общемировое пространство массовой культуры, будь то кино, музыка, СМИ или Интернет. Чтобы какой-нибудь специфический национальный феномен – от пиццы до Джеки Чана – стал общепланетарным мейнстримом, он должен был так или иначе пройти американскую обработку. Исключений из этого правила всегда было минимум, и происходили они из других стран Запада. Как тот же Гарри Поттер.

Сама идея, что «несвободный мир» может создавать продукты, которые будут не просто техническим достижением в какой-нибудь узкой отрасли типа ВПК, а покорят людей по всей планете, в подобной системе является абсурдной, немыслимой и просто недопустимой. Тем более, в Сети. Просто потому, что эта сфера, в которой американцы в принципе не допускают возможности появления себе конкурентов.

Кстати, ровно по тем же причинам Запад занимает столь резкую позицию в отношении российских ресурсов иновещания. Из РФ подобный алармизм кажется странным и неадекватным, поскольку объективные результаты деятельности RT и Sputnik все-таки не столь грандиозны, чтобы регулярно закатывать истерики на самом высоком уровне по поводу исходящей от них угрозы.

Но для Запада вопиющим является сам факт, что РФ посмела залезть на эксклюзивно его поляну «свободной, независимой прессы» и умудряется там год от года наращивать успехи.

Так что крайняя жесткость позиции Вашингтона в отношении TikTok обусловлена не только и не столько претензиями к компании по вопросам национальной безопасности, сколько абсолютно реальной угрозой потери Америкой (и Западом в целом) контроля над глобальной массовой культурой.