Белорусский металлургический завод объявил забастовку

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10.08.2020, 11:48, Новости дня

Сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

«БМЗ вышел на забастовку!» – информирует Telegram-канал Nexta.

Авторы канала отмечают, что о возможной забастовке «в случае нечестных выборов» работники предприятия предупреждали свое руководство еще в конце июля.

Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник. 



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