Google оштрафовали на 1,5 млн рублей

10.08.2020, 11:48, Новости дня

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей за недостаточные меры по исключению запрещенного контента в поисковой системе, сообщили в суде.

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», – сказал ТАСС представитель суда.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google увеличила степень фильтрации запрещенного в РФ контента до 80%.

В сентябре Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в РФ сайтам.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.