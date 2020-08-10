Французский врач – вторая волна Covid-19 будет совсем другой

10.08.2020, 11:45, Новости дня

Врач и член Научного совета по Covid-19 Пьер-Луи Дрюе в интервью Ouest-France выразил уверенность, что во Франции и в Европе будет вторая волна коронавируса, и призвал власти выработать стратегию по борьбе с пандемией. Он напомнил, что лекарство от ВИЧ искали семь лет, так что если от Covid-19 найдут за два года, это уже будет подвиг.



Reuters

Французские врачи ожидают, что осенью придёт новая волна коронавируса, но она будет уже совсем другая, предупреждает в интервью Ouest-France врач и член Научного совета по Covid-19 Пьер-Луи Дрюе. Например, некоторые считают, что она захлестнёт всю Европу разом. Но собеседник издания предупреждает: к новой волне важно подготовиться, ведь «войны выигрывают не наступательными вооружениями, а тренировкой и гением». К слову, работу этого Научного совета уже продлили до октября, и эксперт уверен, что и тогда их не распустят.

Он выступает за то, чтобы меры против коронавируса принимались на локальном уровне, потому что так население их лучше принимает. Как медик он всегда соизмеряет свои рекомендации с возможностями пациента, и так же он советует действовать властям в случае с пандемией.

Во Франции одной из мер стало отслеживание контактов людей, в частности, через приложение StopCovid. Однако оно лучше работает в Азии, где каждый человек считает себя частью общества и несёт перед ним ответственность. В Европе же люди опасаются, что через приложение будут собираться их личные данные. «Но часто они не видят никаких проблем в своём присутствии на Facebook или Twitter», — сетует эксперт.

В качестве одной из мер борьбы с коронавирусом предлагается создание коллективного иммунитета у населения, но ни в Швеции, ни во Флориде этого не получилось добиться. Во Франции в лучшем случае иммунитет есть у менее 10% населения, а нужно, чтобы эта цифра была 80%.

Больше того, для учёных пока слишком много неизвестного в коронавирусе. Они выяснили, что распространяется он активнее среди молодёжи, потому что более пожилые люди принимают меры предосторожности. Нет никакого волшебного средства лечения коронавируса. Некоторые методы показывают хорошие результаты в сложных случаях, но пока нет эффективного лекарства для начальной стадии заболевания и тем более превентивного средства. Однако, по его словам, что точно показало свою неэффективность, так это гидроксихлорокин и антибиотики.

И всё же, по словам эксперта, наблюдает он и иррациональную веру в альтернативные методы. И то, что некоторые так называемые врачи подпитывают эту веру, он называет скандалом. «У меня иногда ощущение, будто я вернулся в Средние века», — отмечает он.

Пьер-Луи Дрюе напоминает: на поиски первого лекарства от ВИЧ ушло семь лет. Так что если получится найти эффективное средство от коронавируса за два года — это уже будет подвиг. По его мнению, пока нет никаких признаков того, что в скором времени появится надёжная вакцина. В отношении того, что РФ уже тестирует вакцину на военных, он отмечает: «Я не знаю, фейк ньюс это или политика».

Кроме того, неясно, как долго могут держаться антитела. Во многом в отношении этого вируса эксперты перекладывали на него опыт с другими вирусами, но он преподносит сюрпризы, отметил собеседник Ouest-France.