Своими разведполётами США пытаются взять Россию на «слабо» — и это может кончиться трагически

10.08.2020, 11:45, Новости дня

Судя по участившимся воздушным перехватам с участием американских и российских военных самолётов, можно подумать, что США пытаются взять Россию на «слабо», однако подобное подростковое поведение может окончиться трагедией, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, вина за подобные столкновения в основном лежит именно на Вашингтоне, так как именно страны НАТО обступили российские границы, а не наоборот.



Reuters

В последние несколько месяцев всё чаще происходят тревожные инциденты с участием американских и российских военных самолётов. В основном это касается самолётов-разведчиков США, летающих вблизи российского побережья в районе Чёрного моря. Однако подобная опрометчивая практика с лёгкостью может перерасти в масштабную и очень опасную конфронтацию, пишет The National Interest.

Черноморский регион, без всяких сомнений, — это место, где подобные происшествия бывают чаще всего. 30 июля, например, российский истребитель Су-27 перехватил два американских разведчика. По словам российских чиновников, это был уже четвёртый раз за неделю, когда они перехватывали американские самолёты в этом секторе. Ещё один инцидент подобного рода произошёл 5 августа — и снова участие в нем приняли два американских самолёта-разведчика.

Аналитик с портала Antiwar.com Джейсон Дитц считает, что, несмотря на то, что американские чиновники ничего не говорят о том, чем их самолёты занимаются в этом пространстве, можно сделать вывод, что США, по-видимому, испытывают всё больший интерес к Черноморскому региону ввиду роста напряжённости между Россией и Румынией, учитывая, что обе эти страны конкурируют за влияние на этом театре.

После перехвата 30 июля американские чиновники заявили, что российский Су-27 «пронёсся рядом» с американским самолётом, создав таким образом угрозу столкновения. Подобные жалобы, как отмечает журнал, характерны для реакции США на подобные инциденты.

Каждый год происходят десятки, если не сотни случаев перехвата военных самолётов США и НАТО, причём далеко не только над Чёрным, но и Балтийским морем. Тоже самое можно сказать и о различных местах на всей протяжённости сухопутной границы между НАТО и Россией.

Хотя ответственность за излишне провокационное и опасное поведение несут обе стороны, большая часть вины лежит всё же на США, подчёркивает журнал.

Как отмечает канал ABC News, который провёл своё расследование по делу подобных столкновений, большинство таких инцидентов фиксируются над Балтийским и Чёрном морях. В частности, в сюжете говорится, что «по мнению американских чиновников, столкновения РФ с американскими военными обуславливаются попытками Москвы самоутвердиться в военном плане в областях рядом с российскими границами».

Конечно, российские самолёты порой идут на провокационное сближение со своими американскими коллегами неподалёку от территории США, особенно вблизи Аляски, притом, что подобные происшествия, похоже, становятся всё чаще и чаще. Однако, эти перехваты меркнут по сравнению с военным присутствием США на российской границе. Иными словами, большинство инцидентов происходит рядом с Россией и за тысячи километров от США. «Несомненная реальность такова, что именно Соединённые Штаты и их союзники по НАТО обступают Россию, а не РФ обступает США, поэтому любые воздушные стычки следует рассматривать в этом контексте», — полагает The National Interest.

Можно было бы предположить, что американские военные и политические лидеры, держа в уме подобный расклад, будут проявлять осмотрительность. Вряд ли разведданные с самолётов-разведчиков являются настолько ценным дополнением к спутниковым снимкам, что ради них стоит идти на воздушные столкновения, рискуя опасными дипломатическими и военными последствиями.

Нынешнему поколению чиновников, по мнению издания, следовало бы вспомнить об апрельском кризисе 2001 года, когда американский самолёт-разведчик столкнулся с китайским истребителем. Китайский пилот погиб, в то время как американский самолёт вынужденно сел на китайском острове под названием Хайнань.

Последующие после инцидента дни выдались тревожными. Пекин, разумеется, был вне себя от ярости. Кроме того, Китай пошёл на обострение, отказавшись вернуть самолёт и, что ещё хуже, отказавшись освободить американский экипаж. В конечном счёте, правительства достигли некого неловкого компромисса: администрация Джорджа Буша-младшего принесла официальные извинения в максимально уклончивых выражениях, а американский экипаж всё же вернулся на родину. Вместе с тем, Китай самолёт США так и не вернул, получив, таким образом, доступ к соответствующим технологиям.

Больше всего тревожит то, что американские «ястребы», которые не любят Китай, попытались воспользоваться кризисом для продавливания своей жёсткой линии по отношению к Пекину. В частности, многие неоконсерваторы отзывались об американо-китайском компромиссе как о «национальном унижении».

«Можно быть уверенным, что с учётом нынешней враждебности к РФ со стороны американских элит, «ястребы» с ещё большей вероятностью будут разжигать любой кризис, который последует за подобным инцидентом. Белый дом столкнётся с сильнейшим политическим и медийным давление с тем, чтобы он занял бескомпромиссную позицию в отношении Москвы и «дал отпор Путину». И так опасная холодная война с Россией может с лёгкостью перерасти в настоящую. Чиновники, которые разрешают подобные провокационные разведполёты вдоль российской границы, пытаются брать своих оппонентов на «слабо» — только в международном масштабе. И как видно на примере подобных игр с участием машин, они могут закончиться трагически. Ответственным военным и гражданским чиновникам не следует вести себя, как детям», — подытоживает The National Interest.