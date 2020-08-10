 

Необычное ДТП с лошадью в Казани попало на видео

10.08.2020, 11:43, Разное

Очевидцы сняли на видео момент необычного ДТП, которое произошло в Казани, передает Пятый канал. На записи видно, как на огромной скорости по дороге несется запряженная в карету лошадь. В какой-то момент она задевает автобус и легковой автомобиль. У общественного транспорта в результате были сломаны двери и разбиты окна, а легковушка лишилась бампера. Люди и животные в ходе этого инцидента не пострадали.



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