Необычное ДТП с лошадью в Казани попало на видео

10.08.2020, 11:43, Разное

Очевидцы сняли на видео момент необычного ДТП, которое произошло в Казани, передает Пятый канал. На записи видно, как на огромной скорости по дороге несется запряженная в карету лошадь. В какой-то момент она задевает автобус и легковой автомобиль. У общественного транспорта в результате были сломаны двери и разбиты окна, а легковушка лишилась бампера. Люди и животные в ходе этого инцидента не пострадали.