Личное: Затрахал!

10.08.2020, 11:35, Разное

Одна моя знакомая, довольно известная в широких кругах модель, пару лет назад очень удачно вышла замуж.

Да, так тоже иногда (редко) бывает. Если есть хоть чуть-чуть мозгов и сошлись правильно звёзды.

В общем, вместо командировок в Дубай, как это обычно бывает на излёте модельной карьеры, Оля живёт с менеджером среднего звена одной нефтегазовой компании.

Затрахал, устало заявила она, когда, встретившись, я сказала, что она прекрасно выглядит.

Ну, ещё бы, подумала я. Как такое можно не трахать раз по пять в день? А ведь все знают, что худенькие модельки — фригидны. А он её затрахивает скотина, возбуждаясь от жены, как от журнальной обложки.

Однако, дело оказалось не в половой жизни. Затрахал Олю не секс, а быт.

Как раньше она жила? Там листик скушает, тут себе соку нальёт. Саму ветром носит, а жизненные силы восполнялись питанием в ресторанах. Поест в кабаке на выходных, потом всю неделю диету блюёт. Или блюдёт — как будет правильно?

В общем, блюдёт и блюёт лишне съеденное.

А тут — муж, полуоладух. Жрать просит. Она бы сиську ему дала, но ему нужны разносолы.

Борщ, растегай, пирожочек с мясом. К тому же, случился карантин и изоляция в доме.

Спроси любую замужнюю женщину, что бы она стала делать, если бы на неё свалилась куча денег? Провела опрос, дала время подумать, и все ответили: перестала бы первым делом готовить.

Мы тут трындим про феминизм, саморазвитие, свободу женщины? Про осыть себя золотом любви к себе, да? А в реальности она проводит жизнь у плиты.

Рестораны? Кафе? Доставка бургеров из общепита? Нет, это не выход по двум причинам: во-первых, дорого, а, во-вторых, очень вредно.

Питаться нужно правильно, чтобы не освинячиться. Питаться нужно полезно, чтобы быть здоровыми. Питаться нужно по адекватной цене, а не жрать дефлопе.

Не первый раз я показываю вам выход из домашнего рабства: сервис доставки и производства питания Grow Food.

Это вкусно. Это безопасно. Это недорого. Это полезно.

Линейка меню Grow Food позволяет подобрать вам не только блюда, но их необходимую лично вам суточную калорийность.

Вы можете худеть. Вы можете быть на массе. Вы можете заниматься спортом или его игнорировать, Grow Food доставит нужный вам рацион.

Конструктор меню Grow Food позволяет даже самой выбирать блюда, которые захочешь из другого меню, а также заменить то, что не хочется сейчас, или вообще убрать какое-то блюдо в стоп-лист.

Забань, что не нравится, почувствуй себя повелительницей, а не наложницей, да. Когда я баню кого-нибудь, именно так себя чувствую — это приятно, поверьте.

Помимо правильного и здорового питания, соответствующего вашим целям, вы освобождаетесь от кухонного рабства.

Хватит трахаться у плиты, достаточно! Вы имеете право уделить свободное время себе, своим детям и мужу.

С промокодом LMIRO при заказе на сайте Grow Food вы получите 2 дня питания от меня бесплатно! Ловите момент.

Чувствуете себя свободными?