Мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме

10.08.2020, 11:30, Новости дня

Пьяный мужчина пытался повредить электрический кабель в храме на Житной улице в Москве, а затем напал на сотрудника полиции с ледорубом.

В субботу, 8 августа, в полицию сообщили о мужчине, который неадекватно ведет себя в храме на Житной улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили неизвестного в состоянии алкогольного опьянения, ведшего себя агрессивно и пытавшегося повредить электрический кабель.

«При задержании оказал сопротивление и ударил полицейского. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в ОМВД», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Полиция проводит проверку.

По информации источника в правоохранительных органах, мужчина имел при себе ледоруб, которым и рубил сетевые кабели в Храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.

«Мужчина, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении, и отказываясь выполнить законные требования полицейских, нанес представителю власти удар металлическим ледорубом в лицо», – сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранитель получил ушибленную рану верхней губы.

«Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия против представителя власти», – добавил собеседник.