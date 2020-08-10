 

Apple покажет 9 новых продуктов, включая iPhone 12

10.08.2020, 11:30, Разное

Компания Apple готовит к анонсу свои новые гаджеты. Кроме iPhone 12 американский IT-гигант покажет сразу 9 новых продуктов.
Информация о грядущей презентации появилась на локальном китайском ресурсе Mydrivers. Его эксперты уверены, что новое мероприятие во избежание распространения коронавируса, как и предыдущие, пройдет в онлайн-режиме. Всего представят 9 устройств от Apple, включая и новый, двенадцатый iPhone. Среди новинок следует ожидать обновление фирменной кредитной карты Apple Card, впервые появившейся в прошлом году. Также представят восьмое поколение планшета iPad и шестую версию «умных» часов Apple Watch. Базовый iPhone 12 дополнят расширенными версиями с приставками Max, Pro и Pro Max.

Инновационный гаджет AirTag в виде брелка, выкупленный у российских разработчиков в 2019 году, поможет владельцу отслеживать объекты по тэгам. Модифицированная зарядная станция для мобильных устройств AirPower даст новые возможности для восполнения заряда аккумуляторов Apple-девайсов. Конкретную дату официального представления всех перечисленных девайсов китайские инсайдеры не назвали, однако она может совпасть с традиционной презентацией iPhone.



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