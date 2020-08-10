 

Путин дал ряд поручений по итогам совещания о состоянии системы здравоохранения

10.08.2020, 11:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

В частности, он поручил правительству обеспечить финансирование для вакцинации от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин.

«Правительству РФ обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 процентов населения Российской Федерации, до 75 процентов лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после государственной регистрации соответствующих вакцин», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил сохранить в регионах на ближайшие осень и зиму резерв «специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями».

Также президент поручил правительству заложить в бюджете в приоритетном порядке средства на лекарства, тест-системы и оборудование для лечения коронавируса. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения – Мишустин.

Одновременно Путин рекомендовал регионам обеспечить диспансеризацию и прививочную кампанию от гриппа для населения бесплатно и без очереди. Доклад будет предоставлен до 30 августа, далее – раз в два месяца. Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов России.

Также Путин поручил правительству контролировать достаточность объема производства лекарств от ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний сезон. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения –Мишустин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / NTD – пандемия коронавируса оживила экотуризм и пешие прогулки

06.08 / Симоньян сказала, что предотвратило бы арест россиян в Белоруссии

15.07 / Обстрел группы эвакуации под Зайцево. В 35-й бригаде рассказали, что тело военного медика до сих пор не эвакуировали, судьба еще одного военнослужащего неизвестна

23.07 / Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

27.07 / Премьера смартфона Google Pixel 4a состоится уже 3 августа

28.07 / Зарплату менеджменту «Норникеля» увязать с экологическими KPI

14.07 / В Елисейском дворце потребовали установить памятник чернокожим рабам

15.07 / Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

03.07 / Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

27.07 / “Знаем цену перемириям”. Силы ООС будут расценивать как наступление любой обстрел боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска