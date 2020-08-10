Названа дата старта программы кешбэка на туры по России

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10.08.2020, 11:30, Новости дня

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, стартуют в ночь на 21 августа и продлятся неделю, до полуночи 28 августа, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко. 

Ранее в АТОР разъяснили порядок получения туристами кешбэка за путешествия по России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как россиянам доплатят за отдых.



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