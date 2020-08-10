 

Анатолий Руденко поздравил супругу с годовщиной свадьбы

10.08.2020, 11:30, Разное

Анатолий Руденко и его супруга Елена Дудина отпраздновали 9-летие совместной жизни. Актер признается, что после обмена обручальными кольцами не думали, к чему все приведет.
Анатолий Руденко в шутливой форме поздравил жену Елену Дудину с годовщиной бракосочетания. На своей странице Instagram он написал пост-поздравление, признавшись, что после торжества никто не предполагал, чем закончится совместное желание. Он рассказал, как ставили подписи на каких-то бумажках, целовались, обменивались кольцами, а после решили сбежать. Сначала бежали в ресторан, потом на яхту и никак не могли спрятаться от гостей. Актер дополнил, что только тогда понял, что с ними случилось важное событие и уже 9 лет они с супругой хотят разобраться, что же происходит.

Напомним, что Анатолий Руденко и Елена Дудина познакомились в 2010 году во время съемки фильма «Вчера закончилась война». В тот период оба были несвободны, но уже в 2012 году у них родилась дочка Милена.



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