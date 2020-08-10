Личное: “Улыбается”

10.08.2020, 11:03, Разное

Разберем еще это письмо в дополнение к разбору игры.

Посмотрим, как рапаны понимают задание изобразить нерыбу.

jazzbukaska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за предыдущий разбор! Пишу с просьбой рассмотреть возможность добавления меня в комментаторы блога. К сожалению, у меня не получалось ранее попасть на тест, чтобы получить наглядный показатель понимания терминологии блога (а мои письма, наверное, слишком показательны), поэтому в качестве альтернативы могу лишь предложить пробу в виде диалогов к игре «сверху-снизу» – если, конечно, такая альтернатива приемлема.

(Она предлагает мне альтернативу. Она считает, что у меня к ней есть какой-то запрос. Вот с этого начинается рапан и тем же заканчивается. Ему всегда мерещится, что он нужен тому, к кому сам пристает)

Надеюсь, у меня получилось отрефлексировать все четыре положения и показать Таню хотя бы не рапаном. На колпачки не замахивалась.

(Решето у рапанов просто рвет на части, когда им запрещено комментировать, а хочется. Поэтому после каждой игры многие присылают мне в личку свои диалоги. Пока вы не поймете, что никому не интересно ваше решето, вы рапанами быть не перестанете)

Для меня было бы большой удачей получить разрешение и приложить все усилия, чтобы быть по возможности полезным и конструктивным комментатором. И еще раз огромное спасибо за уделенное время, возможность написать Вам – и Ваш блог!

С уважением,

Мария

Диалог 1: Илья и Таня.

Илья: “Танечка, а Вы в курсе, что после шести есть вредно?”

Таня: Да, кажется, я читала где-то об этом. Вы не едите после шести?

И: Нет, и вам не советую! Это плохо сказывается на здоровье – в первую очередь на пищеварении и фигуре. Я никогда не ем после шести и только поэтому уже в прекрасной форме.

Т: Я думала, вы занимаетесь, например, в тренажерном зале.

И: Качалка для дебилов. Я видел у вас в Инстаграмме фото из спортзала. Что вы там забыли? Вам это не нужно. Вам нужно танцевать. Танцы – прекрасный спорт. Я занимаюсь танцами уже два года и вам советую.

Т: Что ж, звучит интересно.

И: Вот именно. Это очень здоровый спорт, а вам, как женщине, будет тем более полезно. Вот, я прямо сейчас пришлю вам ссылку на сайт студии. Вы работаете в АБС, вам добраться туда будет проще простого.

Т: Вы работаете там, поблизости?

(Посмотрите, насколько лучше “персонаж с кучей багов” выглядит по сравнению с “нерыбой Таней”. То же самое было и в игре. Таня мало того что феерическая дура, еще и атакует этого мужика вопросами. За кого бы вы ни играли, если ваш голод силен, он фонит)

И: Нет, у вас написано в фейсбук, и я загуглил адрес. Гугл карты – мощь. Я работаю в А-Я.

Т: О, я слышала об этой компании, она очень крупная.

И: Да уж, компания огромная, а как по ощущениям, то я там единственный, кто хоть сколько-нибудь работаю.

Т: Кем же вы работаете?

И: Программирую на питоне. Я миддл. На самом деле, то я уже давно должен был стать старшим разрабом, если бы мой босс и эти его идиоты-аналитики хотя бы немного вникали в процесс. Аналитики – самые бесмысленные люди в мире. Вы ведь работаете аналитиком?

Т: Да, я занимаюсь бизнес-анализом *улыбается*

И: Да, я знаю. По-моему, вам эта профессия совершенно не подходит. Вам нужно другое.

(Самые глупые в диалогах всегда пишут *улыбается* или: (смеется), (опять смеется). Среди моих комментаторов тоже были вчера такие. Народ, стыдно читать. Неужели вы настолько бестолковые Сокровища, что уточняете такое? Кое-кто и в своих переписках в чате такое уточняет. “Улыбаюсь”. Лучше бы на лбу себе написали “идиот”)

Диалог 2: Виктор и Таня.

Виктор: “Татьяна, если я буду краснеть и заикаться от Вашей красоты, не будьте ко мне суровы”.

Таня: Вы не будете заикаться *улыбается*

В: Да? Не буду? А я уже! Бе-бе-бе *заикается и кривляется*

Т: У вас очень подвижная мимика. Вы ходили на актерские курсы?

В: Да! Вы тоже заметили? Да, я ходил. Правда, так мало. В школе мне отец все время запрещал, а мама его поддерживала, а потом, когда я поступил уже в универ и наконец-то смог показать им, что я самостоятельный человек, я записался на курсы при универе, но там был ужасный преподаватель. Такой злой, и все время занятой, как будто на нем мир клином сошелся! Не понимаю, почему к нему все время ходило так много людей. Я вообще туда еле попал, меня туда брат провел, на пробное занятие. Он был такой несправедливый, этот преподаватель, и совершенно непрофессиональный. Я всего то подошел к нему пару раз, чтобы уточнить, правильно ли я делаю упражнения. Ведь это самое важно – правильно понять, без этого ничего не сделать! А он постоянно огрызался. Я бы походил и больше, просто – а зачем я буду ходить к преподавателю, который так не уважает учеников?

Т: Хороший преподаватель всегда много значит.

В: И я о том же! А вы что, тоже ходили? Вы такая наблюдательная. Вы разбираетесь в этом? Сможете рассказать?

(Этот мужик – смешной тролль. А Таня как обычно – феерическая дура и рапан. Почитайте диалоги во вчерашней игре. Все, кого вы писали сознательно с багами, получились остроумными и спонтанными. Местами даже нерыбы в колпачках. А вот те, кого вы старались написать нерыбами, рапаны и зануды с кучей багов. Понимаете, почему так?)

Диалог 3: Сергей и Таня.

Сергей: “Таня, я могу быть уверен, что ты совершеннолетняя?”

Таня: М-м, конечно! Я, правда, не взяла с собой паспорт, но у меня есть фотография…

С: Нет-нет, все в порядке. Я тебе верю. Мне просто надо было убедиться.

Т: Понимаю.

С: И ты прекрасно выглядишь. Я был просто обязан спросить.

Т: Спасибо. *улыбается*

С: Да, как бы, пока не за что. Устраивайся поудобнее. Тебе нравится это место?

Т: О, очень здорово! Так красиво. Забавно, это всего лишь в двух кварталах от моего дома, а я тут ни разу не была. Вы здесь часто бываете?

С: Да постоянно. Удобно для встреч.

Т: В рецензиях говорят, здесь хорошая кухня.

С: Правильно говорят.

Т: О, и отличная винная карта!

С: Да, я полагаю, но я не спец в этом. Я дока по виски. Здесь есть сомелье. Хочешь вина?

Т: Я. В смысле, я немного разбираюсь. *смеется*

С: Правда?

Т: Да, вино – мое хобби, в каком-то роде. Мой дядя профессиональный сомелье.

С: Ничего себе.

Т: Да, мы много путешествовали с ним когда-то, да и сейчас иногда выбираемся, и всегда пробуем местные вина. Он очень много всего рассказывает. Целые истории получаются. Вы, значит, по виски? Хотите, могу попытаться выбрать что-нибудь из вина, специально для вас. Если доверитесь *улыбается*

С: Что ж, дерзай.

Т: Вам понравится.

(Тот, кто должен был быть в позиции сверху в границах липко пресмыкается перед Таней, а она стучит ему по темечку своей улыбающейся Училкой и Штурманом. В конце и он не выдерживает, тоже заходит Училкой “дерзай”)

Диалог 4: Влад и Таня.

Влад: “Спасибо, что согласилась встретиться”.

Таня: Какое смешное место! Думаю, мы отлично проведем время.

В: Да, я был здесь недавно со своими друзьями и сразу подумал, что тебе может понравиться. Ты ведь любишь кино, да? Здесь как раз вся такая тематика.

Т: Обалдеть, это что, всё кадры из фильмов по стенам?

В: Да, и все стены и, по-моему, даже этажом выше. Я даже не все смог угадать.

Т: Спорим, я смогу лучше.

В: Принимаю этот вызов только для того, чтобы тебе проиграть. Вот там по-любому «Матрица», это я знаю. Кстати, ты ведь не вегетарианка, правильно?

Т: Нет *улыбается*

В: Тогда сразу скажу, здесь самые отпадные бургеры в городе. Просто поверь мне. Ты пробовала когда-нибудь соус «Джек Дэниэлс» к мясу?

Т: «Джек Дэниэлс»? Это же виски такой разве, нет?

В: Да, и супер-классный соус, который они специально закупают для этого местечка. Лимитированное издание, так сказать. Сочетается идеально.

Т: Вау. Нет, ни разу!

В: Тогда позволь мне тебя удивлять…

(А этот перец, который по заданию в нижней позиции в границах, тотально заходит сверху, а Таня лебезит и подстраивается снизу. Видите, что творят Ученицы? И вот это у них всегда. Всегда все с точностью до наоборот и хоть бы на градус от этого наоборот отклонились. Разбирайте, друзья)