 

Польский премьер пообещал организовать саммит ЕС по поводу Белоруссии

10.08.2020, 11:12, Разное

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросоюза и председателю Еврокомиссии с предложением созвать чрезвычайный саммит ЕС, передает телеканал “360”. Посвятить встречу он планирует ситуации в Белоруссии. Как заметили в правительстве Польши, их страна несет ответственность за своих ближайших соседей.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Победу одержал Александр Лукашенко, однако не все избиратели поверили в озвученные цифры поддержки. В результате на улицы стали выходить люди. В городах начались беспорядки, которые жестоко разогнали.



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