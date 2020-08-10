В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

10.08.2020, 11:23, Разное

Российский политик отметил, что массовые беспорядки происходят в тех странах, где власти проявляют неуважение к гражданам и применяют к ним силу. Владимир Жириновский назвал “дикостью и позором” аресты протестующих и кандидатов на пост президента.

Руководитель ЛДПР заявил, что против действующего лидера Александра Лукашенко восстала вся страна. Белорусский политик проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и “тех, кто в погонах”, другими словами, – всю страну.

В своем телеграм-канале Владимир Жириновский похвалил и поблагодарил белорусов, которые вышли на улицы в минувшее воскресенье. Им удалось набраться смелости и сказать “нет” диктатору Лукашенко. “Да здравствует свободная Белоруссия”, – заключил руководитель ЛДПР.

Напомним, вечером 9 июля были обнародованы предварительные итоги голосования. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие граждане остались недовольны результатами. В Минске и других городах прошли акции протеста. Пострадали десятки человек.