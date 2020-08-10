СМИ: северокорейские политологи улетели из Минска недовольными

10.08.2020, 11:37, Разное

Журналистам BBC удалось пообщаться в аэропорту Минска с группой северокорейских политологов, работавших в штабе Александра Лукашенко.

Специалисты в целом остались недовольны ходом избирательной кампании – результаты их кандидата оказались «чудовищно низкими».

– Результат в 80 процентов – это не просто провал, это ещё и позор для всякого уважающего себя лидера, по крайней мере по меркам нашей страны. Мы предлагали другие, более солидные цифры, но к сожалению, Центризбирком не прислушался к нашим пожеланиям, – рассказал на условиях анонимности один из них.

Другой политолог отметил, что выборы в целом прошли «в атмосфере враждебности» между белорусскими и иностранными специалистами.

– Одна из наиболее странных процедур, с которыми я столкнулся в Республике Беларусь – регистрация сразу нескольких кандидатов на одни выборы. Я даже подготовил презентацию о том, почему это недопустимо. Показывал её на разных уровнях, получил везде поддержку, но тем не менее, на выборы в качестве кандидатов пошли ещё какие-то люди. Нонсенс, – возмутился он.