Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам

10.08.2020, 11:02, Новости дня

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал власти республики к диалогу и сообщил о готовности к долговременным протестам.

Также Тихановская заявила, что намерена обжаловать результаты выборов. «Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, она не рассчитывала на жесткую реакцию властей Белоруссии на протесты и назвала происходившее недопустимым. Она пообещала не покидать Белоруссию, передает РИА «Новости».

«Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии», – сообщила Тихановская.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.