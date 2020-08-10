 

Дмитрий Рогозин верит в существование жизни на Марсе

10.08.2020, 11:16, Новости дня

На Марсе и других планетах Солнечной системы жизнь может существовать в виде микроорганизмов и бактерий, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда [на Марс]. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы», – сообщил Рогозин в программе «Личные связи» на YouTube.

По его словам, исследователи на Земле в глыбах льда находили микробы, которые впоследствии им удалось «оживлять».

«Это говорит о том, что, вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае если их можно было бы найти, их можно и оживить. Я ничего не исключаю», – отметил Рогозин.

Также он добавил, что первой задачей человечества в дальнем космосе является необходимость сберечь себя, свою цивилизацию от нежеланных сближений с астероидами и кометами. 

«И вторая задача – это ответить на вопрос, с чего мы начали разговор, – есть ли жизнь помимо нашей. Я уверен, что она должна существовать», – подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Посол Украины в Хорватии возглавит дипмиссию в Боснии и Герцеговине

24.07 / Польский эксперт – применение силы станет невыгодно Москве, если Европа не будет поддаваться её военному давлению

08.08 / В Украине снова почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

13.07 / Глава МИД Украины оценил риск «аннексии» Донбасса со стороны России

24.07 / Стало известно о нападении охранников на водителя скорой в Москве

05.08 / Трамп считает, что взрыв в порту Бейрута стал результатом “ужасной атаки”

17.07 / Нардеп из ОПЗЖ Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета. В Раде его назвали сукой и потребовали реакции правоохранителей

28.06 / Пушков назвал «патентованной ложью» обвинения в адрес РФ по Афганистану

29.07 / В ВОЗ оценили ситуацию с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу

04.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска