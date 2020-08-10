В Беларуси второй день наблюдаются проблемы с интернетом

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10.08.2020, 11:07, Новости дня

В Беларуси вторые сутки наблюдаются пробоемы с интернетом у различных провайдеров. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, перебои с мобильным интернетом в Минске начались около 8.00 9 августа. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов, пишет Sputnik Беларусь.

Сообщается, что из-за отсутствия интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси. 

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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