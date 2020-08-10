Виталий Наливкин лично сопроводил депортированных из России звёзд кейпопа на мост Дружбы

10.08.2020, 11:14, Разное

Вчера на мосту Дружбы через реку Туманган состоялась передача корейской стороне участников бойбэнда «BTS» во главе со звездой кейпопа Чоном Джонгуком, прозванным в России из-за характерной внешности «Косорылой бестией».

Решение о депортации группы из России принял Уссурийский федеральный суд по заявлению председателя Исполкома Уссурийска Виталия Наливкина. Две недели назад политик обнаружил, что несмотря на карантинные ограничения, по Приморскому краю гастролирует известный корейский музыкальный коллектив. Как выяснилось, музыканты въехали в Россию ещё до пандемии, и их визы просрочены на два месяца.

– Обычно депортация граждан Кореи осуществляется самолётом. Однако из-за пандемии авиарейсов нет, поэтому мы решили выдворить нелегалов из страны пешим порядком через пограничный пункт «Хасан», — рассказал начальник УФМС по Приморскому краю Максим Белобородов.

Чон Джонгук и его группа не обрадовались предстоящей встрече с родиной. Они сопротивлялись при посадке в автобус, пытались разбить стёкла, кричали и плакали. Виталию Наливкину пришлось лично поехать с музыкантами, чтобы депортация прошла без осложнений. Он вышел вместе с ними на мост Дружбы, пожал руки корейским пограничникам и собственноручно помог Джонгуку перешагнуть пограничную линию.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что музыканты чувствуют себя хорошо, их поместили на двухнедельный карантин в исправительном лагере провинции Насон, обеспечили одеждой, питанием и литературой. Они благодарны правительству КНДР за приём и готовят выступление на конкурсе художественной самодеятельности с песней «Блистательный товарищ, наш маршал Ким Чен Ын».