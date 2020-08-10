Ученые доказали факт передачи коронавируса между кошками

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10.08.2020, 11:09, Разное

Экспериментально исследователи доказали, что кошки могут передавать друг другу коронавирус SARS-CoV-2. Результаты исследований специалисты опубликовали в онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv, и хотя от кошек к человеку инфекция не передается, специалисты обеспокоены, что существует вероятность развития событий, когда домашние животные начнут заражать своих хозяев.

В эксперименте сотрудников Университета штата Канзас задействовали шесть здоровых кошек до шести месяцев. Через день к ним подселили еще двух кошек. Затем в течение 21 суток за ними велось наблюдение. Оказалось, что спустя 10 дней у животных из первой группы было диагностировано заражение коронавирусом. Через несколько дней инфекцию обнаружили у кошек из второй группы.

По словам Юргена Рихта, их работа показала, что домашние кошки подвержены заражению коронавирусом, а потому выступают резервуаром для SARS-CoV-2. Переносят болезнь кошки без особого ущерба для организма. Антитела у них вырабатываются через неделю после инфицирования. Однако исследователи не знают, может ли у них протекать болезнь в тяжелой форме. Для изучения данного вопроса необходимо исследовать животных с коронавирусом в пожилом возрасте.



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