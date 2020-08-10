 

Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет

10.08.2020, 11:08, Новости дня

«Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52, сообщил Минпромторг.

«В ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Напомним, в мае 2019 года разработчик рассказал о возможностях модернизированного Ка-52М.



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