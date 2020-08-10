Полицейские ранили нарушителя в ходе погони в Москве

10.08.2020, 11:08, Новости дня

Сотрудники ГИБДД в Москве открыли огонь по машине мужчины, проигнорировавшего требование полиции об остановке и пытавшегося скрыться, нарушитель госпитализирован с ранением, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Ночью 10 августа сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки машину на Чертановской улице. Ее водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался уехать. При погоне правоохранители несколько раз выстрелили по его автомобилю.

«На Кировоградской улице автомашина была остановлена, ее водитель, 23-летний мужчина, попытался скрыться, однако был задержан и с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Полиция проводит проверку.