Мнение: Шанс (для Тихановской)

10.08.2020, 11:06, Разное

Сложившаяся ситуация в Белоруссии создает во-многом редкий и уникальный шанс, который выпадает один раз в жизни человека. Речь идет о рождении лидера. Или наоборот – о его несостоятельности. В России в 1996 году возникла подобная ситуация – когда Ельцин с 3-5 процентов рейтинга за полгода до выборов выиграл их у Зюганова с откровенными подтасовками и фальсификациями при подсчете (кстати, впоследствии это подтвердил Медведев, находясь на тот момент в должности президента – так что это можно считать вполне официальным заявлением: "…о словах господина Медведева в адрес выборов Бориса Ельцина заявил в интервью радиостанции «Финам FM» в минувший вторник участник встречи с президентом председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. «Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 96-го года. Это не был Борис Николаевич Ельцин»,— процитировал политик главу государства, делясь впечатлениями от встречи…")

Тогда, в 96 году, у Зюганова был шанс продемонстрировать свои лидерские качества, но он предпочел непыльную работу придворного оппозиционера, в которой пребывает и по сей день. Есть и другие примеры, в том числе и из нашей новейшей истории, когда человек внезапно для себя получал в руки колоссальный ресурс – будь то финансовый ресурс, как Путин во время сверхцен на углеводороды, или ресурс доверия, как ряд полевых командиров Донбасса – в общем, примеров много, но роднит их одно. Лидерами эти люди не стали, спустив свалившийся на них ресурс в никуда.

Сейчас такой шанс есть у Тихановской. Если она полагает, что за нее отдали голоса порядка 80 процентов белорусов – такие значения показывают неофициальные экзит-полы по всей Белоруссии, кроме того, есть данные с отдельных участков, где картина ровно такая же (в столь однородной по социальному и этническому составу Белоруссии логично предположить, что на других участках ситуация схожая) – в общем, если Тихановская уверена в своей победе, то она обязана стать лидером. Что во многом логично – если у тебя есть кредит доверия, ты обязан его оправдать. Иначе ты никто и звать тебя никак.

Это к вопросу о том, что у нас всегда любят горестно восклицать – ну нет лидеров! А потому и бороться с режимом нет никакого смысла. Это неправда. Лидеры всегда появляются в критических ситуациях – это аксиома. Это объективный процесс. Другой вопрос, что это появление всегда латентно, скрыто. И для того, чтобы лидер стал таковым, к объективному фактору должен присовокупиться субъективный – личные качества потенциального лидера. Достаточно ли у него ума, воли и широты понимания проблем и задач. Личной смелости, в конце концов.

Для Тихановской этот вопрос встает прямо сейчас и ответ на него она даст (в любом случае даст) в ближайшее время – день-два-три максимум. Даже если она промолчит или что-то попытается сымитировать – это тоже будет ответ. Отрицательный.

Другого шанса у нее не будет никогда. В данном случае белорусы сами убедятся в том, правильно ли они проголосовали за нее, или она – обычная пустышка.