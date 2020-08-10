Конор Макгрегор сделал предложение своей девушке через 12 лет после начала отношений

10.08.2020, 11:05, Разное

Ирландский боец смешанных боевых искусств без страха год за годом выходил на ринг биться с противниками, но вот решиться сделать предложение своей давней возлюбленной Ди Девлин смог только сейчас. Руку, сердце и роскошное кольцо с бриллиантом он предложил Ди на ее день рождения, а после поделился новостью о помолвке у себя в Instagram, написав:

Вот так день рождения, моя будущая жена!

Конор Макгрегор и Ди Девлин

9 августа Ди исполнилось 33 года, и подарок она, судя по радостному лицу на фото, явно оценила. Вместе с Конором его возлюбленная за последние 12 лет воистину прошла огонь, воду и медные трубы. Их знакомство произошло в ночном клубе, когда сурового вида парень по имени Конор еще не был известен на весь мир, ютился в крохотной квартирке в Дублине и жил на пособие по безработице размером в 188 евро. По словам Ди Девлин, столь неблагополучный молодой человек привлек ее внимание своим чувством юмора и оптимистичным настроем:

Он сумел рассмешить меня на первом же свидании, он всегда готов поднять вам настроение, а для меня это важно.

Сам Конор в недавнем интервью журналу Esquire утверждал, что именно Ди в их паре сохраняла веру в будущее, помогала ему переживать трудные времена и никогда в нем не сомневалась:

У меня не было ничего, кроме нее… Она сама готовила и убиралась, следила за нашим питанием, считала в интернете калории и смотрела, какое меню лучше всего подходит бойцу… Именно благодаря ей мне удавалось всегда соблюдать режим. И даже когда я приходил домой уставшим после тренировок, она говорила: “Конор, я знаю, ты все сможешь”.

За время своих отношений с Ди Конор не только превратился из перебивающегося на пособиях молодого парня в известного во всем мире бойца – он также стал отцом. В 2017-м у пары родился сын Конор-младший, а в 2019 году – дочь Кройя. Теперь дети смогут поприсутствовать на свадьбе своих родителей, которая наверняка будет пышной – ведь нынешнее состояние Макгрегора журнал Forbes оценивает в 98 миллионов долларов.

Конор и Ди с детьми Конор-младший Кройя