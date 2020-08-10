Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями

10.08.2020, 11:05, Разное

Прошедшая неделя выдалась для железного Арни по-настоящему радостной: поначалу сам исполнитель роли Терминатора отметил свой день рождения в кругу семьи; теперь же стало известно, что пару дней назад он стал дедушкой, и знаменитый клан Шварценеггеров увеличился на еще одного человека. Дочь Арнольда Кэтрин и ее супруг Крис Пратт стали родителями. Об этом изданию ET Online сообщил брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер. Репортеры подкараулили молодого человека во время прогулки, он принял поздравления от журналистов, а также сообщил, что молодые родители чувствуют себя отлично. Примечательно, что в руках Патрик держал сверток, обернутый розовой лентой, и сказал, что как раз едет поздравлять сестру. Вполне возможно, что цвет презента намекает на пол малыша.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер

Слухи о беременности Кэтрин начали курсировать в прессе еще в марте этого года, а после многочисленные источники подтвердили их изданию People. Об этом “говорили” и папарацционные снимки Кэтрин, на которых было уже не скрыть ее положения. Для девушки этот ребенок стал первым, а для Криса Пратта – вторым: актер воспитывает с бывшей супругой Анной Фэрис сына. Западная пресса также сообщает, что еще в пятницу особняк Кэтрин и Криса посетили Арнольд Шварценеггер, Мария Шрайвер и другие родственники девушки.

Кэтрин, Мария Шрайвер, Патрик и другие на дне рождения Арнольда Шварценеггера

Новости о рождении ребенка – долгожданное продолжение истории любви Криса и Кэтрин. Во всяком случае, в своем интервью журналу People актер так высказывался о возлюбленной:

Она с Божьей помощью станет замечательной мамой в свое время. У нее прекрасные родители, потрясающие братья и сестра, она дополняет все мои недостатки.

По данным журналистов, актера Криса Пратта и писательницу Кэтрин Шварценеггер познакомила друг с другом… ее мама Мария Шрайвер. Она была знакома с Крисом через общих приятелей и однажды почему-то решила, что он может составить хорошую партию дочери. Материнское сердце, как видим, не ошиблось. До того момента, как пару впервые заметили вместе папарацци (летом 2018-го), опять же по данным СМИ, они общались два месяца и были на нескольких свиданиях. Официально Крис подтвердил роман с Кэтрин в декабре 2018-го, опубликовав коллаж из фотографий в честь ее дня рождения. А затем, уже 14 января 2019 года, пара объявила о помолвке.

Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да”! Я счастлив, что могу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается,

– написал тогда Крис.

Через полгода, в начале июня, они сыграли свадьбу на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в узком кругу друзей и родных.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт