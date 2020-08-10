Мнение: Китай признал победу Лукашенко

10.08.2020, 10:56, Разное

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. «От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания» (с) Си Цзиньпин

Миссия наблюдателей стран СНГ не обнаружила фактов ставящих под сомнение легитимность победы Лукашенко на президентских выборах.

Государственный Секретарь Союзного Государства России и Белоруссии заявил, что выборы прошли в хорошей обстановке и нарушений действующего законодательства не выявлено.

Так что вопрос о том, что "Никто не признает победу Лукашенко" уже не актуален. Вопрос скорее в том, какие страны не признают итоги выборов в Белоруссии. Такие страны наверняка будут.

Тихановская заявила, что не признает итоги выборов – в ее штабе считают, что у нее не 9,9% как говорит ЦИК Белоруссии, а 70-80% голосов.

Зеленский призвал к толерантности, отказу от насилия и политическому диалогу. Разумеется, интересно будет услышать мнение Вашингтона и Брюсселя. Ну и официальной Москвы само собой.