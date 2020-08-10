 

Мнение: Китай признал победу Лукашенко

10.08.2020, 10:56, Разное

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. «От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания» (с) Си Цзиньпин
Миссия наблюдателей стран СНГ не обнаружила фактов ставящих под сомнение легитимность победы Лукашенко на президентских выборах.
Государственный Секретарь Союзного Государства России и Белоруссии заявил, что выборы прошли в хорошей обстановке и нарушений действующего законодательства не выявлено.
Так что вопрос о том, что "Никто не признает победу Лукашенко" уже не актуален. Вопрос скорее в том, какие страны не признают итоги выборов в Белоруссии. Такие страны наверняка будут.
Тихановская заявила, что не признает итоги выборов – в ее штабе считают, что у нее не 9,9% как говорит ЦИК Белоруссии, а 70-80% голосов.
Зеленский призвал к толерантности, отказу от насилия и политическому диалогу. Разумеется, интересно будет услышать мнение Вашингтона и Брюсселя. Ну и официальной Москвы само собой.

Источник: Colonel Cassad



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