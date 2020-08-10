 

«В каждом человеке есть солнце»: Светлана Ходченкова восхитила подписчиков фото без макияжа

10.08.2020, 10:53, Разное

Светлана Ходченкова восхитила своей натуральной красотой в лучах солнца. Актриса всегда находится в хорошей форме, следит за кожей и фигурой.
В своем блоге Instagram Светлана Ходченкова продемонстрировала серию фото, где запечатлена без макияжа, фильтров для фото, со стянутыми в пучок волосами. Пост она подписала словами о том, что в каждом человеке имеется солнце. Так она оказала поддержку тренду натуральной красоты за Анной Чиповской и Екатерины Климовой. Поклонники заметили, что актриса под лучами солнца кажется очень юной.

Светлана Ходченкова внимательно относится к своему здоровью, ухаживает за кожей, заботится о фигуре и фанаты часто принимают ее за 20-летнюю. Подписчики любят ее актерскую деятельность и следят за публикациями в социальной сети.



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