В смартфонах Samsung Galaxy Note 20 найдены проблемы с зарядкой

10.08.2020, 10:53, Разное

На международные рынки смартфонов поступили новые флагманы от компании Samsung, Galaxy Note20. Однако, как оказалось, в устройствах нашли проблемы с зарядкой.

Неполадки, как сообщают профильные СМИ, были обнаружены в 45-ваттном зарядном устройстве гаджетов, он просто не работает с этой моделью. Исходя из проведенных тестов стало ясно, что смартфоны указанной линейки поддерживают только вариант мощностью в 25 ватт. При этом ранее представители южнокорейской корпорации заявили о возможности новинки восполнять 50% заряда по супербыстрой технологии за 30 минут. Аккумулятор в двух вариантах равен 3,5 и 4,5 тысячи мАч.

Galaxy Note20 получил оперативную память объемом 8 и 12 гигабайт. При этом флэш-накопитель устройства равен 128 и 256 гигабайтам. Экран гаджета получил диагональ в 6,7 дюйма. Смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами, есть в нем 4G и LTE, а также модуль NFC. Фото и видео пользователь сможет снимать тройной основной камерой с множеством дополнительных опций и настроек.

Стоимость смартфона в магазинах РФ составляет от 80 до 100 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Заказать девайс можно с 20 августа, на следующий день товар появится и в розничной продаже.