В Крыму зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

10.08.2020, 10:53, Новости дня

За последние сутки в Крыму зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом – 48 человек, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

Отмечается, что 17 человек выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три – при скрининге здоровых лиц.

Также Аксенов отметил, что за последние сутки обследовано 1 тыс. 990 человек.

За весь период в республике зарегистрировано 1 тыс. 517 случаев коронавируса, выздоровели 1 тыс. 54 человека.

Ранее максимальный суточный прирост был зафиксирован 5 августа – 39 новых случаев.

Накануне специалисты Роспотребнадзора начали делать анализ воды, взятой из моря, а также бассейнов и аквапарков, чтобы проверить ее на наличие возбудителя коронавируса.